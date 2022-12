Guerre en Ukraine : la Maison Blanche met en garde contre la montée en puissance de Wagner

La Maison Blanche a livré jeudi un sérieux avertissement contre la montée en puissance du groupe paramilitaire russe Wagner, selon elle "rival" de l’armée régulière russe en Ukraine, et qui reçoit désormais de l’armement de Corée du Nord.

"La Corée du Nord a fait une première livraison à Wagner, qui a payé pour ces équipements. Le mois dernier, (elle) a livré en Russie des obus et des missiles destinés à Wagner", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l’exécutif américain. Les Etats-Unis estiment que Pyongyang "envisage de livrer plus d’équipement", a-t-il dit lors d’un entretien avec des journalistes. Le porte-parole a par ailleurs estimé qu’à l’heure actuelle Wagner comptait 50.000 hommes déployés en Ukraine, dont 10.000 mercenaires et 40.000 recrutés dans les prisons russes.