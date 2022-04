Guerre en Ukraine : la Maison Blanche annonce de nouvelles sanctions occidentales contre la Russie "cette semaine"

Les Etats-Unis et leurs alliés veulent annoncer "cette semaine" de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, tandis que l'Ukraine recevra plus d'assistance militaire, a annoncé lundi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Et ce alors que, selon lui, la Russie a changé de stratégie militaire et va désormais "concentrer son offensive" en particulier sur l'est de l'Ukraine.

Le haut conseiller du président américain a indiqué que les discussions entre Occidentaux à l'heure actuelle portaient notamment sur de possibles mesures "en lien avec l'énergie", sujet très sensible pour les Européens, qui sont très dépendants du gaz russe.