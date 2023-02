Guerre en Ukraine : la livraison de chars Leopard patine, Kiev s’impatiente

La Pologne, particulièrement pressante vis-à-vis de l’Allemagne avant le feu vert de M. Scholz, avait elle annoncé 14 Leopard 2A4, un modèle plus ancien. Mais le président Andrzej Duda, venu à Bruxelles cette semaine, n’a donné aucune indication sur la date de livraison de ces blindés.

Le Canada a promis 4 Leopard 24A – dont l’un a été expédié début février – tandis que la Finlande et la Suède avaient indiqué vouloir contribuer à l’effort.

La Norvège va elle donner à l’Ukraine huit Leopard 2 ainsi que des munitions, des pièces de rechange et jusqu’à quatre véhicules de soutien.

L’Espagne prévoit d’envoyer de quatre à six Leopard 2A4 à l’Ukraine, selon des sources gouvernementales citées par le quotidien El Pais début février. Mais ces chars, qui n’étaient plus en service depuis plus de dix ans, nécessitent d’être remis en état, selon le quotidien.

La fourniture de 14 chars Leopard 2 par les Pays-Bas a été évoquée mais les blindés sont mobilisés pour la brigade germano-néerlandaise, a expliqué le ministre allemand.

L’Ukraine devrait pouvoir compter dans les prochains mois sur au moins 100 chars Leopard 1 A5. Ces blindés, fournis par Berlin, La Haye et Copenhague, sont toutefois bien plus anciens.

Cette situation a fait réagir mercredi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. "J’appelle tous les pays européens qui ont des chars modernes qui prennent la poussière dans les casernes : donnez-les à l’Ukraine ! Et donnez-les le plus vite possible", a-t-il dit.