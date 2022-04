Guerre en Ukraine : la Lituanie interdit des symboles de l'agression russe, dont la lettre "Z"

Les lettres "Z" et "V" ainsi que le ruban de Saint-Georges rejoignent des symboles nazis et soviétiques tels que la croix gammée ou la faucille et le marteau, qui ne peuvent être affichés en public en Lituanie. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 700 euros pour les individus et 1.200 euros pour les entreprises.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Lituanie fut occupée par l'Allemagne nazie pour ensuite être annexée de force à l'Union soviétique, dont elle ne s'affranchira qu'en 1991.