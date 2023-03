Guerre en Ukraine : la Lituanie estime que Moscou a les moyens de poursuivre la guerre pendant 2 ans

Ce rapport suggère qu’en Russie le soutien à la guerre en Ukraine "n’est pas aussi important que la propagande du régime tente de le faire croire". "Le mécontentement à l’égard de la politique du régime prend actuellement une forme passive : la plupart du temps, on évite la mobilisation, on se plaint des mauvais approvisionnements et du désarroi au sein de l’armée", indique le document. Il évoque également la possibilité que les revers sur le champ de bataille, une mobilisation accrue et une détérioration soudaine de la situation économique "puissent avoir des conséquences négatives sur la stabilité du régime".

La Lituanie, membre de l’Union européenne et de l’Otan, est l’un des principaux soutiens de l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe il y a plus d’un an.