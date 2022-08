La Lituanie pourrait rechercher une "solution régionale" pour interdire les touristes russes dans l’UE si les États membres ne parviennent pas à s’entendre sur une sanction à l’échelle de toute l’Union, a déclaré mardi le ministre lituanien des affaires étrangères.

Nous recherchons avant tout une solution européenne, car c’est la plus durable et la plus correcte d’un point de vue juridique