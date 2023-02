Guerre en Ukraine : la lauréate ukrainienne du Nobel de la paix plaide pour un tribunal spécial

Oleksandra Matviïtchouk, qui s'exprimait près d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février 2022, était à l'université belge de Louvain (UCLouvain) pour y recevoir un titre de docteure honoris causa, tout comme le réalisateur palestinien Elia Suleiman et Adelle Blackett, professeure de droit à l'université McGill de Montréal.

L'organisation d'Oleksandra Matviïtchouk a été colauréate en 2022 du prix Nobel de la paix avec le défenseur des droits de l'homme bélarusse emprisonné Ales Beliatski et l'organisation russe Memorial. "Nous avons deux tâches principales : survivre et résister, et poursuivre notre chemin démocratique", a déclaré Oleksandra Matviïtchouk, dont le pays a obtenu en juin le statut de candidat à l'Union européenne.

"Après le début de l'invasion à grande échelle, nous n'avons toujours pas le luxe de nous concentrer sur un seul objectif, nous devons nous battre pour notre survie. Et nous devons aller de l'avant pour rejoindre l'Union européenne", a-t-elle déclaré. Rejoindre l'UE signifierait "une chance de construire un pays où les droits de chacun sont protégés", a-t-elle dit.