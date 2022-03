Guerre en Ukraine : la KU Leuven crée un fonds d'urgence pour les étudiants et chercheurs ukrainiens

La KU Leuven a mis en place un fonds d'urgence destiné à loger les étudiants ukrainiens et employer les chercheurs en provenance du pays, a-t-elle indiqué jeudi.

"Le monde a été solidaire avec nous lorsque notre université tombait en ruines", rappelle le recteur Luc Sels. "J'appelle maintenant tout le monde à faire preuve de la même solidarité avec les universités, académiciens et étudiants ukrainiens qui en ont besoin"."

L'établissement prévoit un montant de départ de 150.000 euros et invite tout le monde, membre ou non, à contribuer via son site web. "Ce montant de départ est uniquement destiné à couvrir les premiers besoins. Nous fournirons un complément aux contributions externes. Le montant total sera donc bien plus élevé", précise le recteur.