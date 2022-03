Guerre en Ukraine : la guerre de la Russie est "un échec tactique et stratégique", selon l'OSCE

Dans le cadre de l'OSCE, "la Russie avait toutes les possibilités de travailler diplomatiquement sur ses préoccupations de sécurité", a-t-il aussi dit. Mais "le scénario du pire s'est traduit dans la réalité", a déploré le ministre.

"L'agression de la Russie met en péril l'OSCE, met en cause son organisation et son avenir", a-t-il aussi dénoncé, en indiquant qu'il se rendrait prochainement notamment en Moldavie et dans les Balkans afin de mobiliser en faveur d'une issue pacifique à la crise et du renouveau de cette instance spécialisée dans le dialogue et la coopération.