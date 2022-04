Guerre en Ukraine : la Grande-Bretagne a gelé 350 milliards de dollars du "trésor de guerre de Poutine"

Cette somme correspond à "plus de 60 % des 604 milliards de dollars de devises étrangères du régime", a-t-elle indiqué.

"Les réserves non disponibles, nos sanctions coordonnées repoussent l'économie russe à l'ère soviétique. Mais nous pouvons, et nous devons, faire plus", a souligné Mme Truss.

Elle a également indiqué qu'elle allait demander aux partenaires de l'OTAN et du G7 d'imposer de nouvelles sanctions en interdisant notamment aux navires russes l'accès aux ports, "en frappant les industries qui remplissent le trésor de guerre de Poutine comme l'or et en convenant d'un calendrier précis pour éliminer les importations de pétrole, de charbon et de gaz russes".