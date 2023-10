Guerre en Ukraine : la fuite sur le gazoduc entre la Finlande et l’Estonie est probablement due à un sabotage

La Finlande a annoncé mardi qu'elle soupçonnait qu'une intervention extérieure était à l'origine de la fuite sur le gazoduc connecté à l'Estonie et a reçu le soutien de l'Otan dans son enquête.

Le gestionnaire du réseau gazier finlandais avait annoncé dimanche la fermeture de cette infrastructure en raison d'une fuite, rendant inopérant le dernier gazoduc en service du pays après l'arrêt des importations russes.

"Il est probable que les dommages causés au gazoduc et au câble de télécommunications résultent d'une activité extérieure", a déclaré le président finlandais Sauli Niinistö dans un communiqué.

La cause de cette fuite n'est pas encore claire et "l'enquête se poursuit, en coopération entre la Finlande et l'Estonie", a-t-il ajouté.

Le pays nordique a reçu l'appui de l'Otan, dont il est devenu membre en avril après des décennies de neutralité.

Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a indiqué être en contact avec le président finlandais et être prêt à soutenir le pays.

"L'Otan partage les informations et se tient prête à soutenir les Alliés concernés", a écrit M. Stoltenberg sur X (ancien Twitter).

L'opérateur finlandais de télécoms Elisa a aussi révélé qu'une "perturbation" affectait le câble sous-marin reliant la Finlande et l'Estonie via le golfe de Finlande, mais qu'aucun client n'était touché.

"Les dommages causés à l'infrastructure sous-marine ont été pris au sérieux et les causes font l'objet d'une enquête depuis dimanche", a précisé de son côté le président finlandais.

Gasgrid, gestionnaire du gazoduc "Balticconnector", a assuré être en mesure d'élaborer "des plans de réparation" et un calendrier des travaux une fois l'origine de la fuite établie.