Guerre en Ukraine : la frappe sur Makïivka, la faute aux téléphones portables ?

Comme dans toutes les guerres, il y a des informateurs. Penser que la population du Donbass est entièrement acquise à la cause du Kremlin serait naïf : "même là-bas, tout le monde n’est pas pro-russe", rappelle VtchK Ogpu. "C’est ce qui se passe dans les régions occupées par les Russes, il y a une population qui collabore avec les forces ukrainiennes, et des Ukrainiens qui collaborent avec les forces russes", conclut Carole Grimaud.

La chercheuse se souvient que la question l’avait interpellé lors des attaques contre les troupes du groupe Wagner : "un rassemblement de troupes avait été pris pour cible, alors que Wagner a pour règle de se faire le plus discret possible, remarque-t-elle. Les Ukrainiens ont un réseau d’informateurs assez conséquent si on considère leur nouvelle tactique : ne plus viser les dépôts d’armes mais frapper directement les soldats et les rassemblements de troupes. Ils ont besoin d’information humaine."