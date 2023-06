Guerre en Ukraine : la France visée par "Doppelgänger", une opération de désinformation russe de grande ampleur

Le torchon brûle un peu plus entre Paris et Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères français et plusieurs sites de presse d’information dont Le Monde ont été la cible d’une vaste campagne de désinformation, du nom de code Doppelgänger. Des hackers pro russes ont imité presque à la perfection leurs articles et sites pour orienter l’opinion publique occidentale contre Kiev. Explications de cette propagande dans Déclic.

"Les autorités françaises ont mis en évidence l’existence d’une campagne numérique de manipulation de l’information contre la France. Une campagne qui implique des acteurs russes et à laquelle des entités étatiques ou affiliées à l’État russe ont participé, en amplifiant de fausses informations" a déclaré le 13 juin la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Une déclaration qui éclaire et dénonce une opération de désinformation d’une ampleur considérable. Son nom de code : Doppelgänger, terme allemand qui se traduit par sosie ou même double maléfique dans les légendes nordiques.

Dans l’opération Russe dénoncée par les autorités françaises, ces doubles maléfiques se confondent avec des articles de presse en ligne du Monde, de 20 minutes, du Parisien, du Figaro. Ils ressemblent à de vrais articles de ces sites, mais n’en sont que des copies illégales. Un sosie du site internet de ministère des Affaires étrangères français a même été créé par des Russes.