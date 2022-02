Guerre en Ukraine : la France veut faire adopter à l'ONU une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine

La France déposera lundi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution "afin de garantir un accès humanitaire sans entrave, pour répondre aux besoins urgents des populations restées en Ukraine" envahie par la Russie, a annoncé dimanche soir l'Elysée.

A New York, l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, a espéré devant des journalistes qu'un vote sera organisé mardi. Certains partenaires de la France au Conseil souhaiteraient de leur côté que le vote soit plus tardif et n'intervienne qu'après l'adoption d'une résolution critiquant la Russie par l'Assemblée générale des Nations unies, attendue en milieu de semaine.

La position sur le projet français de la Russie, qui a mis vendredi son veto à une résolution du Conseil de sécurité réclamant le retrait des troupes russes d'Ukraine, n'est pas connue à ce stade.

"Au-delà de l'action humanitaire d'urgence, la France appellera dans ce cadre à un cessez-le-feu qui doit précéder tout pourparler de paix", a précisé l'Elysée. Lors d'entretiens téléphoniques internationaux pendant tout le week-end liés à la guerre en Ukraine, le président français "et ses interlocuteurs (ont fait) le même constat d'une nécessité de travailler aux conditions du bon acheminement de l'aide humanitaire vers l'Ukraine", a ajouté l'Elysée.

Au-delà d'une mise au vote d'une résolution à but humanitaire, la France a demandé une réunion en urgence lundi à 15H00 (21H00 Heure Belge) du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler de la crise humanitaire générée par le conflit.

Les responsables du département des Affaires humanitaires de l'ONU et du Haut commissariat aux Réfugiés doivent participer à cette session réclamée par le président français, a précisé à New York un diplomate requérant l'anonymat.