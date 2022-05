Guerre en Ukraine : la France pourrait se passer "à terme" du gaz russe, estime le président d'Engie

La France pourrait être en mesure de se passer "à terme" du gaz russe, a estimé samedi le président du géant français de l'énergie Engie, Jean-Pierre Clamadieu, tandis que l'Union européenne est à la recherche d'alternatives pour réduire sa dépendance énergétique à la Russie.

"À terme, oui. La question, c'est à quel terme", a-t-il déclaré au micro de France Inter, avant d'indiquer que la France était "probablement capable de réduire de manière très importante" sa dépendance au gaz russe d'ici "trois ou quatre ans".

Son acheminement, en effet, repose sur tout un réseau d'infrastructures (gazoducs, installations de liquéfaction, etc.) complexe à mettre en place, a indiqué M. Clamadieu.

Une interruption brutale serait difficile

Prévenant fin mars que la France aurait besoin "à moyen terme ou long terme" du gaz russe, et renvoyant la décision aux gouvernements européens, le géant français de l'énergie a progressivement fait évoluer sa position sur la question. "Si nous devions faire face à une interruption brutale, c'est un scénario qui est beaucoup plus difficile, et nécessitera des ajustements qui seront probablement eux aussi brutaux", prévient toutefois M. Clamadieu.

Cherchant à diversifier ses approvisionnements, le groupe a signé début mai un contrat d'approvisionnement de gaz naturel liquéfié (GNL) sur 15 ans auprès de l'américain NextDecade, même si un report sur le GNL ne permettra pas d'obtenir "des quantités suffisantes pour remplacer" le gaz russe pour l'instant.

L'Union européenne a décidé de cesser ses achats de charbon et s'est tournée vers des fournisseurs aux États-Unis pour compenser un tiers de son approvisionnement en gaz russe, estimé au total à 150 milliards de m³.