Guerre en Ukraine : la flotte russe se dotera d’un nouveau missile hypersonique "dans les prochains mois", annonce Poutine

Selon Vladimir Poutine, la frégate Amiral Gorchkov sera le premier bâtiment russe à être équipé de ces missiles, alors que la zone de déploiement de ce navire sera choisie en fonction des "intérêts de sécurité de la Russie".

"La Patrie est une notion sacrée pour nous tous, et la défendre est un devoir et le sens de la vie pour chacun de nous", a ajouté le maître du Kremlin.

M. Poutine a supervisé dimanche la parade navale à Saint-Pétersbourg qui a réuni plus de 40 navires et sous-marins et environ 3500 militaires dans cette ancienne capitale impériale à l’occasion de la Journée de la Flotte russe, largement célébrée à travers le pays.