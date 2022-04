Guerre en Ukraine : la Finlande avait saisi des œuvres d’art appartenant à la Russie, elles sont aujourd’hui restituées

Le ministère russe de la Culture a annoncé samedi que des œuvres d’art de musées russes en transit en Finlande et saisies par les autorités finlandaises dans le cadre des sanctions contre Moscou étaient revenues en Russie. "Les tableaux russes (prêtés pour) des expositions en Italie et au Japon sont sur le territoire russe", a indiqué le ministère.

Trois véhicules transportant les œuvres d’art ont franchi la frontière entre la Finlande et la Russie et sont en route vers les musées de Saint-Pétersbourg et Moscou d’où elles proviennent, a précisé le ministère.

Les autorités finlandaises avaient annoncé mercredi avoir saisi les tableaux, statues et autres pièces antiques prêtés par des musées russes à des musées en Italie et au Japon, les douanes estimant que leur transfert par la Finlande risquait de contrevenir aux sanctions imposées par l’Union européenne à la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Jeudi, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de Finlande à Moscou pour réclamer le retour de ces œuvres d’art, dénonçant une décision "juridique arbitraire". Le même jour, le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto a indiqué que la Finlande était en pourparlers avec Bruxelles pour trouver un moyen de restituer les œuvres d’art à la Russie dès que possible.