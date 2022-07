Guerre en Ukraine : la Finlande amende ses lois pour renforcer sa frontière avec la Russie

"Selon toute vraisemblance, la clôture ne couvrira pas toute la frontière est, mais sera concentrée aux endroits considérés comme les plus importants", a-t-elle expliqué.

Dans un scénario de déstabilisation de la frontière via l'afflux de réfugiés, comme récemment entre le Bélarus et la Pologne, la nouvelle loi permettra par ailleurs de fermer des postes-frontières et de concentrer les demandeurs d'asile dans des endroits spécifiques.

La Finlande a également adopté des amendements à sa loi sur les pouvoirs d'urgence pour que la définition d'"urgence" prenne mieux en compte les différents types de menaces dites hybrides.