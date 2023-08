Guerre en Ukraine : la faucille et le marteau retirés de la statue de la Mère Patrie à Kiev

Le coût du remplacement du bouclier est évalué à 28 millions de hryvnia (691.000 euros), financé par des dons privés et non de l'argent public, ont assuré les autorités ukrainiennes. Selon une enquête commandée par le ministère de la Culture l'année dernière, 85% des Ukrainiens étaient favorables à la suppression du marteau et de la faucille. Depuis l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine a amplifié le démantèlement de monuments de l'époque soviétique et le changement de noms de lieux et de rues, entamés depuis l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass en 2014.