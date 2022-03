Guerre en Ukraine: la direction de NLMK a rencontré le personnel de la Louvière, Manage et Clabecq

Ils ont fait le point sur les conséquences de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie. On peut dire que ce ne sera pas simple pour cette entreprise sidérurgique russe, mais elle devra s'adapter.

Ce mardi, par communiqué, le patron de NLMK-Europe a voulu rassurer personnel, clients, actionnaires et fournisseurs. "Nous ajustons continuellement nos plans pour sécuriser nos opérations et l'approvisionnement continu de nos clients", a déclaré Ben de Vos. De son côté, le patron du groupe russe a confirmé que la crise actuelle aura clairement un impact sur l'entreprise. "Nous devons garder note calme et être capables de nous adapter rapidement aux changements", a souligné Grigory Fedorishin.

Des messages qui ont toutefois soulevé quelques craintes. Des réunions ont eu lieu au niveau de la Sogepa, l'actionnaire wallon, ainsi qu'au niveau syndical. Pas de panique à ce jour, même si les syndicats s'interrogent sur l'approvisionnement en acier au-delà des 3 à 4 semaines de stocks disponibles en Belgique. Il faudrait alors se le procurer ailleurs, peut-être chez NLMK Italie.

Par ailleurs, si la crise devait durer, les syndicats demandent l'instauration d'un chômage temporaire. Direction et syndicats se retrouveront à nouveau vendredi pour faire le point. A ce stade, tous se disent solidaires avec le peuple ukrainien.