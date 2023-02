Guerre en Ukraine : la Défense étudie la possibilité de livrer des chars Leopard 1 à l’Ukraine

Une étude est en cours pour voir s’il est possible de livrer des chars Leopard 1 à l’Ukraine et selon quelles modalités, a indiqué mercredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, en commission de la Chambre en réponse à plusieurs questions de députés.

"Il est étudié si et sous quelle forme la Belgique peut apporter une contribution utile à une initiative allemande, néerlandaise et danoise", a-t-elle expliqué. L’Ukraine va recevoir "au moins 100 chars Leopard 1 A5 […] dans les prochains mois", ont annoncé mardi les ministres de la Défense de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark, dans un communiqué commun.

Ces Leopard 1, plus vieux que les Leopard 2 – dont Berlin a promis également à Kiev 14 exemplaires donnés par la Bundeswehr – proviennent des stocks industriels et seront remis à neuf. Cette annonce a été faite au moment où le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius effectuait une visite surprise à Kiev.