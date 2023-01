Guerre en Ukraine : la cuisine, appui logistique considérable de la population ukrainienne à son armée

Après près d’un an de guerre, ces initiatives spontanées de la société civile sont en train de se structurer. Cela correspond à ce que racontent de nombreux humanitaires. L’effort de guerre, l’effort humanitaire repose largement sur la population ukrainienne.

D’après le journal La Croix, il y a une articulation de plus en plus efficace entre cette société civile organisée, structurée, et l’armée. Le pays, en entier, joue vraiment le rôle de base arrière. Pierre Sautreuil pointe même un autre phénomène concernant la nourriture livrée aux soldats ukrainiens, c’est la mobilisation de l’industrie : "Il y a une usine dans l’ouest de l’Ukraine qui produisait de la pâtée pour chats et chiens qui s’est dit qu’il y avait peut-être moins de besoins là-dessus : 'On va transformer nos chaînes de productions, on va faire des rations militaires'. Et c’est ce qu’ils font : il y a des adaptations de l’outil de production industriel pour répondre aux besoins qui naissent de la guerre".

Cette histoire montre très bien un mouvement auquel on assiste dans le pays : les initiatives spontanées de la société qui se structurent très rapidement, qui deviennent des actions humanitaires, en soutien à l’armée ou aux ONG, et puis qui, éventuellement, peu à peu, deviennent des projets industriels.

Or l’économie, c’est un enjeu capital aujourd’hui en Ukraine. Dans les premiers mois, la population s’est retroussé les manches.

Mais après presque un an de guerre, le tissu économique s’est terriblement dégradé. Avec les infrastructures électriques et de télécommunications qui sont pilonnées, c’est très compliqué de maintenir l’économie ukrainienne à flot. On assiste donc à une forme de transition vers une économie de guerre, avec quand même beaucoup d’inquiétudes pour les mois qui viennent, parce que la guerre est en train de s’installer dans le temps.