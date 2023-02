Guerre en Ukraine : la Croix-Rouge est venue en aide à 14,5 millions de personnes

En Belgique, selon un bilan établi fin janvier, quelque 65.000 personnes ont été accueillies. La Croix-Rouge a assuré l'accueil de première urgence sur le territoire national, en organisant l'offre de soins médicaux et psycho-sociaux. Six mille personnes environ ont été aidées à cet égard --3.435 personnes ont bénéficié de soins de santé primaires et 2.616 de soutien psychosocial--.

Une plateforme de traduction Connect2Talk (en 5 langues) a ainsi été développée pour favoriser la mise en relation entre les hôtes belges et les familles ukrainiennes, et des traducteurs bénévoles, qui parlent aussi bien l'ukrainien que le français, le néerlandais, l'allemand ou l'anglais. La Croix-Rouge de Belgique a également mis en œuvre un accompagnement spécifique pour l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation, à l'apprentissage de la langue et à un logement privé.

Autre exemple, le projet "buddies" ("copains") qui est né en Brabant wallon et sera à terme étendu à toute la Wallonie et à Bruxelles. Il permet aux réfugiés ukrainiens d'être accompagnés individuellement par un "ami" volontaire, et de participer en binôme à des activités et des rencontres. La Croix-Rouge a aussi fourni un soutien logistique aux communes et provinces belges sur le territoire desquelles un centre d'accueil est installé.

Par ailleurs, au niveau local, quelque 10.000 personnes ont été accueillies par les entités locales de la Croix-Rouge, ont reçu une aide alimentaire d'urgence, ont pu se vêtir dans les vestiboutiques, recevoir des produits d'hygiène, des meubles, etc. En un an, 3.210 personnes ont reçu des kits d'hygiène et 13.776 enfants ont été accueillis dans des lieux qui leur sont spécifiquement dédiés. Des actions d'aide rendues possibles par la participation de 6.173 volontaires de crise.

Le conflit en Ukraine a, par ailleurs, contribué à aggraver la situation de crise économique en Belgique et à augmenter la précarité des personnes vulnérables dans notre pays. Une partie des dons reçus est donc utilisée pour aider les entités locales Croix-Rouge à répondre aux besoins croissants du public déjà présent en Belgique (colis alimentaires, lutte contre le sans-abrisme, accueil de jour et de nuit renforcé, ...).

La protection temporaire accordée par l'Union européenne, et prolongée jusqu'en mars 2024, rappelle la Croix-Rouge, permet aux Ukrainiens ayant fui leur pays de séjourner dans l'UE pendant un an renouvelable, d'y travailler ou encore d'accéder à un logement. L'intégration et l'autonomie des Ukrainiens bénéficiaires de la protection temporaire sont au cœur des discussions et des opérations menées dans l'ensemble des provinces et des communes belges.