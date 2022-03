Guerre en Ukraine : la Croix-Rouge craint une flambée des cas de Covid-19 en Ukraine et dans les États voisins

La guerre en Ukraine pourrait conduire à une hausse des contaminations par le coronavirus dans ce pays et les États voisins, ont déclaré les experts de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) lundi à Genève. "Les règles de précaution ne sont plus appliquées", avertissent les observateurs.

L'Ukraine se trouvait au milieu d'une vague de contaminations due au variant Omicron juste avant son invasion par l'armée russe, le 24 février. Près de 900.000 cas ont été enregistrés dans le pays en février tandis que le taux de test positifs y atteignait les 60%.