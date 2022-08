Guerre en Ukraine: la Crimée fait partie de l'Ukraine, réaffirme Charles Michel

La Crimée fait partie de l'Ukraine, a réaffirmé mardi le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, à l'occasion du second Sommet de la Plate-forme Crimée, qui réunit les principaux États soutenant l'Ukraine.

"L'Union européenne ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol" en 2014, a-t-il dit dans une allocution vidéo lors de ce sommet. Pour Charles Michel, c'est cette année-là qu'a commencé l'agression russe contre son pays voisin, et non pas le 24 février dernier.

"Cette guerre a causé des souffrances indicibles pour des millions de familles ukrainiennes. Et depuis février, la Russie a utilisé la Crimée comme un tremplin stratégique pour envahir d'autres parties de l'Ukraine par le sud et pour attaquer l'Ukraine par des frappes de missiles sans discernement. La Russie utilise également la péninsule comme point de transit pour déporter des citoyens ukrainiens vers d'infâmes camps de filtration, où des actes de torture et des abus ont été signalés", a dénoncé le Belge.