Guerre en Ukraine : la Cour européenne des droits de l'homme se prononce en urgence, demandant à Moscou d'éviter les civils et les secours

La Cour européenne des droits de l'Homme a décidé mardi de mesures provisoires à l'encontre de Moscou, demandant à la Russie de s'abstenir d'attaquer les civils et de veiller à protéger les secours.

"La Cour a décidé d'indiquer au gouvernement (russe) de s'abstenir des attaques militaires contre des civils et des biens civils, y compris des locaux d'habitation, véhicules d'urgence et autres biens civils spécialement protégés tels que les écoles et les hôpitaux, et d'assurer immédiatement la sécurité des établissements médicaux, du personnel et des véhicules de secours à l'intérieur du territoire attaqué ou assiégé par les troupes russes", communique la CEDH sur son site internet mardi.

violations massives des droits humains

La Cour a reçu lundi la demande de l'Ukraine, arguant de "violations massives des droits humains" par les troupes russes participant à l'invasion de l'Ukraine débutée jeudi dernier à l'aube.

La Cour basée à Strasbourg estime en effet qu'il y a un risque réel de violations graves des droits reconnus à la population civile par la Convention européenne des droits de l'homme, dont le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et le droit au respect de sa vie privée et familiale.

La Cour rappelle qu'il ne s'agit pas des premières mesures provisoires qu'elle décide dans ce conflit. Dès mars 2014, elle s'était prononcée en urgence à la suite de violences en Crimée et dans l'est de l'Ukraine, appelant la Russie et l'Ukraine à s'abstenir de toute mesure touchant la population civile.

Le Conseil de l'Europe, dont tous les membres adhèrent à la Convention européenne des droits de l'homme, a suspendu vendredi la Russie de sa participation à son Comité des ministres et à son assemblée parlementaire.