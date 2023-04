Guerre en Ukraine : la contre-offensive ukrainienne se prépare en tenant compte du calendrier électoral américain

L’Ukraine pourra-t-elle lancer et réussir une nouvelle contre-offensive au printemps ? Les premiers chars occidentaux sont arrivés dans le pays en guerre la semaine passée et la formation des soldats ukrainiens est en cours.



"Plusieurs signaux nous permettent de penser qu’elle est en train de se préparer. D’abord, les chars promis par les alliés occidentaux commencent à arriver, même si c’est au compte-gouttes. Mais ce matériel militaire est une condition sine qua non. Récemment, lorsque je me suis rendu sur la ligne de front à l’Est, les soldats me disaient très clairement qu’ils manquaient de munitions", relate la correspondante de la RTBF en Ukraine Maurine Mercier.

"Autre signe qui laisse entendre que la contre-offensive n’est pas encore là mais se prépare, continue-t-elle. Nous autres journalistes, nous sommes désormais empêchés encore un peu plus qu’avant d’accéder aux lignes de front. On sent bien que la préoccupation de l’armée ukrainienne, c’est de ne permettre aucune image, soit des informations qui pourraient aider ensuite l’armée russe à se préparer".