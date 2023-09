Guerre en Ukraine : la contre-offensive menacée par la lenteur de l'aide occidentale, déplore Zelensky (revoir notre direct)

Volodymyr Zelensky a reconnu vendredi que la Russie ralentissait la contre-offensive ukrainienne, blâmant la "lenteur" des livraisons d'armes occidentales, et demandé des armes à longue portée ainsi que de nouvelles sanctions contre Moscou.

Le président ukrainien a par ailleurs souligné que le temps jouait contre l'Ukraine, la Russie misant sur une victoire républicaine à la présidentielle de 2024 pour affaiblir le soutien américain à Kiev.

Il a réclamé à nouveau plus d'armes, de plus longue portée, et plus vite. Et des sanctions contre Moscou.

"Plus c'est long, plus les gens souffrent (...) Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie y est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive", a-t-il déclaré, lors d'une conférence à Kiev.

Selon lui, "les processus deviennent plus compliqués et plus lents s'agissant des sanctions économiques contre Moscou ou de l'approvisionnement en armes" occidentales.

L'Ukraine se plaint notamment depuis des mois de la lenteur des négociations sur la livraison de chasseurs F-16. Plusieurs dizaines de ces appareils américains seront finalement livrés par des pays européens, mais il faut maintenant former les équipages durant des mois.

