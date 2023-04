Guerre en Ukraine : la construction d’un réseau de tranchées montre que la Russie craint de perdre la Crimée

La peur commence à changer de camp

Pour Nicolas Gosset, chercheur à l’institut royal de défense, "ces tranchées démontrent deux choses. D’une part, que la Russie évalue comme probable une contre-offensive ukrainienne en Crimée. Il y a une peur qui s’installe côté russe. Et ensuite, on constate que la Russie se prépare à une attaque massive et terrestre par le nord. Et pas à des bombardements, des tirs de missiles ou l’utilisation d’avions". Les côtes ouest de la Crimée sont aussi l’objet d’intenses fortifications. Une stratégie qui vise à éviter un débarquement même si, on l’a dit, la force maritime de l’Ukraine est plutôt faible. L’eau semble être d’ailleurs l’atout majeur des Russes. Les imageries satellites montrent que leurs positions ont été installées derrière les rivières et canaux pour profiter de l’obstacle naturel.

L’Ukraine pourrait tenter de détruire ces positions défensives à distance grâce aux roquettes Himars fournies par les Etats-Unis. Mais leur portée n’est que de 80 kilomètres. Voilà pourquoi l’Ukraine insiste ces dernières semaines pour recevoir des avions de combats et le système de missile américain ATACMS qui permettrait de tirer jusqu’à 300 kilomètres. Soit depuis le territoire libéré de Kherson jusque sur 90% de la Crimée. Mais jusqu’à présent les Etats-Unis refusent de livrer de telles armes.