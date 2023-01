Guerre en Ukraine : la conquête de Soledar est-elle si stratégique pour la Russie ?

Quant à l’idée que l’éventuelle prise de Bakhmout permettrait d’ouvrir ensuite la voie vers d’autres villes comme Kramatorsk et Slaviansk, le chercheur à l’IRSD n’y croit pas non plus. Selon lui, "ça aurait été une possibilité avant le succès de la contre-offensive ukrainienne autour d’Izoum, jusqu’à Siversk au début du mois d’octobre. Si les Russes étaient parvenus à ce moment-là à prendre Bakhmout, ils auraient pu alors avoir la voie ouverte vers Sloviansk et Kramatorsk, ce n’est plus le cas maintenant."

Galeries souterraines

L’intérêt des mines de sel (et de leurs 200 km de galeries souterraines) qui ont donné leur nom à la ville (Soledar veut dire "don de sel"), est, lui aussi, tout relatif. " Elles pourraient bien servir de dépôts de munitions enterrés, ou d’abri humide pour quelques mobilisés mais dans quel état sont ces galeries ? Par ailleurs, on dit qu’elles sont intéressantes parce qu’elles passent sous les lignes de défense ukrainiennes mais ça ne me semble pas confirmé."