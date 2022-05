Guerre en Ukraine : la Commission lance un appel pour accélérer l'exportation des céréales ukrainiennes

L'Union européenne va s'atteler à soutenir l'Ukraine dans l'exportation de sa production agricole, alors que des dizaines de tonnes de céréales et autres attendent actuellement de quitter le territoire ukrainien pour aller nourrir le reste du monde.

La Commission européenne a présenté jeudi son "plan d'action" en la matière, visant à créer ce qu'elle appelle des "corridors de solidarité", pour permettre l'exportation, mais aussi l'acheminement d'aide humanitaire et de biens essentiels. Pour ce faire, elle compte surtout sur la bonne volonté des États et des acteurs de transport européens, avant d'investir dans de nouvelles connexions à moyen et long terme.