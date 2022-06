Guerre en Ukraine : la Commission européenne veut que les réfugiés ukrainiens ne doivent pas repasser un permis de conduire UE

L'exécutif européen cherche à développer des "corridors de solidarité" entre l'UE et l'Ukraine, aussi pour accroître les exportations de produits agricoles à travers le monde. Dès lors, les chauffeurs de poids lourd et de bus qui bénéficient du statut de la protection temporaire pourront voir la validité de leur certificat de compétence professionnelle délivré en Ukraine étendue à l'UE s'ils suivent un bref cours et passent un examen.

La proposition doit encore passer devant le Parlement européen et le Conseil.