Guerre en Ukraine : la Commission européenne propose de débloquer des fonds de banques russes

"Même si les produits (à acheter) existent, le paiement devient compliqué, voire impossible", avait-il déclaré fin mai lors d'une intervention en visioconférence devant les chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis en sommet à Bruxelles.

Moscou est accusée par l'UE de bloquer les exportations de céréales ukrainiennes et d'avoir renchéri les ventes de céréales russes via une taxe de 30% à l'exportation, provoquant une pénurie et une flambée des prix, a expliqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.