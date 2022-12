Guerre en Ukraine : la Commission européenne propose d'ajouter l'armée russe à la liste des sanctions

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a détaillé mercredi soir le contenu d'un neuvième paquet de mesures restrictives contre la Russie, proposant notamment de sanctionner l'armée russe et trois banques supplémentaires.

"Nous accroissons la pression sur la Russie avec un neuvième paquet de sanctions. Nous proposons d'ajouter quelque 200 individus et entités à notre liste de sanctions", a exposé l'Allemande. Il s'agit là d'interdiction de se déplacer dans l'UE, de gel des avoirs et d'interdiction de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités inscrites sur la liste.

Près de 200 individus et entités visées

Sont visés ici près de 200 individus et entités supplémentaires, dont les forces armées russes, ainsi que des officiers, des entreprises de l'industrie de la défense, des membres de la Douma et du conseil de la Fédération, des ministres, des gouverneurs et des partis politiques, a indiqué Ursula Von der Leyen.

Les identités ne sont dévoilées qu'une fois avalisées par les Vingt-sept États membres de l'UE, mais la Commission vise ici "des personnes clés, responsables des frappes de missiles russes brutales et délibérées à l'encontre des civils, de l'enlèvement d'enfants ukrainiens emmenés en Russie, et des vols de produits agricoles ukrainiens", selon Ursula Von der Leyen.