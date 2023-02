"On estime que des milliers d’enfants ont été envoyés en Russie depuis le début de l’invasion", a précisé Dana Spinant, porte-parole de l’exécutif européen, promettant davantage de précisions dans les prochains jours. Avec le "soutien des agences des Nations Unies", le but de l’initiative sera de "joindre les efforts pour récolter les preuves, retrouver les enfants et traduire en justice les responsables de ces crimes". Samedi, le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell avait souligné que le 10e paquet de sanctions européennes envers Moscou, adopté le même jour, vise entre autres les "responsables de la déportation et l’adoption forcée d’au moins 6000 enfants ukrainiens", selon l’AFP.