Guerre en Ukraine : la CIA affirme que Xi Jinping est "troublé" par les "difficultés russes" en Ukraine

Xi Jinping a répété mardi lors d'un appel avec les dirigeants français et allemand l'opposition de principe de son pays à des sanctions internationales, jugeant que les mesures prises contre Moscou "causeront du tort à toutes les parties", selon des propos rapportés par la télévision chinoise.

Devant le Congrès américain, le directeur de la CIA a par ailleurs jugé que la Chine était "un peu contrariée" par la façon dont "Vladimir Poutine a grandement rapproché" Européens et Américains. "Ils valorisaient ce qu'ils croyaient être leur capacité à creuser des écarts entre les Européens et nous, et donc je pense que c'est contrariant pour eux", a-t-il assuré.