Guerre en Ukraine : la Chine lorgne des participations dans les entreprises énergétiques russes

La Chine chercherait ainsi à mieux sécuriser ses importations énergétiques et alimentaires, dans le contexte de guerre en Ukraine qui a entraîné une forte hausse des prix de l'énergie, du métal et de la nourriture.

La Chine s'inquiète de l'impact de cette hausse sur son économie. Elle a par ailleurs aussi promis de poursuivre les relations commerciales classiques avec la Russie, malgré l'exode massif des entreprises européennes et américaines du pays dirigé par Vladimir Poutine.

Liens renforcés entre les deux pays

Russie et Chine ont récemment renforcé leurs liens. Au cours d'une rencontre entre le président Xi Jinping et son homologue russe pendant les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, les deux nations ont signé une série d'accords portant sur les livraisons de gaz, de pétrole et de blé russes.

La Russie livre du gaz à son voisin de l'est depuis 2019 via le pipeline Power of Siberia. Gazprom étudie la possibilité d'acheminer du gaz par une autre voie, au départ des gisements censés approvisionner l'Europe.