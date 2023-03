Guerre en Ukraine : "La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable"

La diplomatie chinoise cherche à s'imposer comme médiatrice dans ce conflit. Sa position de proche partenaire de Moscou la disqualifie toutefois aux yeux de plusieurs pays occidentaux. Qin Gang a réitéré jeudi son soutien au document chinois en 12 points, tout en affirmant que Pékin avait jusqu'ici "maintenu une position objective et juste sur la question ukrainienne".

"La Chine continuera de jouer un rôle constructif afin d'aboutir à un cessez-le-feu et à l'arrêt des combats, afin d'atténuer la crise et d'assurer un retour à la paix", a-t-il souligné. "Nous espérons que l'Ukraine et la Russie (...) quelles que soient les difficultés et les défis, ne fermeront pas la porte à un règlement politique."