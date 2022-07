Guerre en Ukraine : la Chine apprend des erreurs de Poutine et renforce son économie. Avant de reconquérir Taïwan ?

C’est une conférence inédite, une première dans l’histoire. Une de celles où, deux partenaires, présentent pour la première fois, publiquement, conjointement, un rapport fruit de la mise en commun de leurs travaux et analyses respectifs. C’est d’autant plus exceptionnel que dans le cas présent, les deux partenaires ne sont pas n’importe qui. Il s’agit en effet de deux services de renseignements intérieurs parmi les plus célèbres et les plus réputés de la planète : le FBI américain et son équivalent britannique, le MI5. Deux services de renseignement venus présenter, par l’intermédiaire de leurs directeurs généraux respectifs, Christopher Wray et Ken McCallum, un rapport sur la menace que représente le Parti communiste chinois pour les intérêts britanniques et américains, avec en trame de fond la guerre actuelle en Ukraine où les hommes de Vladimir Poutine continuent leur progression malgré les sanctions envers la Russie et les aides à l’Ukraine.

Un contexte particulier pour la Chine et son président Xi Jinping qui, malgré les sollicitations insistantes du maître du Kremlin, a officiellement décidé de ne pas franchir la ligne rouge et de ne pas s’engager militairement dans le projet d’expansion de Poutine. Car le pays de Mao préfère observer et apprendre des échecs de Moscou pour renforcer l’autonomie de sa propre économie. Afin de la rendre imperméable à d’éventuelles sanctions futures ? Beaucoup d’analystes le pensent. Avant de reprendre Taïwan ? Beaucoup d’analystes le craignent. Et cela n’est pas étranger à cette première conférence conjointe des cousins du renseignement public.