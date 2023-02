Guerre en Ukraine : la Chine annonce une prochaine initiative de paix

Le conseiller des affaires d'État chinois Wang Yi, le plus haut placé de la diplomatie chinoise, a annoncé samedi à la conférence de Munich sur la sécurité que Pékin présenterait sous peu une initiative de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine, qui approche de son premier anniversaire.

Il n'a pas détaillé le contenu de cette future proposition, mais a parlé d'une résolution "politique" de la "crise ukrainienne", mettant en avant une volonté de "paix et de dialogue" et affirmant que les pressions et sanctions ne fonctionnaient pas pour résoudre les litiges entre Etats.

Voyage à Moscou

Le chef de la diplomatie chinoise se déplacera à Moscou juste après la conférence sur la sécurité, qui est prévue jusque dimanche. Les Européens, dont le discours est plutôt axé sur les besoins de soutien accrus de Kiev pour "gagner" la guerre face à Vladimir Poutine, espèrent quant à eux que la Chine finira par faire pression sur Moscou pour faire cesser l'invasion de l'Ukraine.