Guerre en Ukraine : la cheffe du CICR réitère la demande d’accéder à tous les prisonniers de guerre

La présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, a réitéré vendredi son appel à accorder un accès sans entrave à tous les prisonniers de guerre du conflit entre la Russie et l’Ukraine, après deux jours de visite à Moscou.

La présidente du Comité international de la Croix Rouge, qui a notamment rencontré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, a souligné "l’importance du respect du droit international humanitaire et d’autres préoccupations humanitaires d’importance liées au conflit armé international entre la Russie et l’Ukraine", indique un communiqué du CICR. Il répète la demande pressante du CICR depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie d’avoir "un accès complet, sans entrave et régulier à tous les prisonniers de guerre, où qu’ils soient détenus". C’était la première visite de Mme Spoljaric en Russie depuis qu’elle a pris les rênes du Comité international de la Croix Rouge en octobre 2022. Elle s’était déjà rendue en Ukraine en décembre pour évoquer le sujet. Outre M. Lavrov, elle a aussi rencontré Alexandre Fomine, le vice-ministre de la Défense ainsi que Tatiana Moskalkova, chargée des droits humains en Russie. Les visites aux prisonniers de guerre sont une des missions fondamentales du CICR et l’accès est normalement garanti par les Conventions de Genève. Le CICR a déjà visité des prisonniers de guerre des deux camps mais ces accès sont sporadiques et limités. Ces visites permettent aux équipes du CICR de s’assurer des conditions de détention et du traitement réservé aux prisonniers, de leur fournir notamment des couvertures, des vêtements chauds, des produits d’hygiène personnelle et des livres, et de communiquer des nouvelles à leurs familles.