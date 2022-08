Guerre en Ukraine : la centrale nucléaire de Zaporijjia à nouveau bombardée, l’ONU extrêmement anxieuse

Un responsable prorusse, Vladimir Rogov, membre de l’administration régionale installée par Moscou, a pour sa part mis en cause "les combattants (du président ukrainien Volodymyr) Zelensky", évoquant cinq tirs de lance-roquettes multiples et de pièces d’artillerie lourde de la rive droite du Dniepr, le grand fleuve qui traverse la région, au même endroit et dans des termes identiques.

"L’herbe s’est enflammée sur une petite surface, mais personne n’a été blessé", peut-on lire dans les communiqués russe et ukrainien, qui font état de cinq autres projectiles tombés près d’une caserne de pompiers située non loin de là.