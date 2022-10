Guerre en Ukraine : la centrale de Zaporijjia coupée de l'alimentation électrique

"La reprise des bombardements, frappant la seule source d'énergie externe de la centrale, est totalement irresponsable, a réagi le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi. Je vais me rendre en Russie, puis retourner en Ukraine, pour convenir d'une zone de protection et de sûreté nucléaire autour de la centrale. C'est un impératif absolu et urgent."

A l'aube, l'opérateur ukrainien Energoatom a écrit que "la dernière ligne de connexion a été endommagée et déconnectée" en raison de bombardements russes.

Bien que les réacteurs soient à l'arrêt, ils ont encore besoin d'électricité pour les fonctions vitales de sûreté et de sécurité nucléaires. Les générateurs diesel de l'usine ont suffisamment de carburant pour au moins dix jours.

Rafael Grossi était à Kiev jeudi pour discuter l'établissement d'une zone de protection autour de la centrale. "Nous continuons à dire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire essentiellement éviter un accident nucléaire à la centrale, ce qui reste une possibilité très, très claire", avait-il dit.