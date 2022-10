Guerre en Ukraine : la "bombe sale", une "arme de perturbation massive"

Beaucoup moins complexe à confectionner, la "bombe sale" emploie quant à elle un explosif conventionnel et a pour but principal de contaminer une zone géographique et les personnes qui s’y trouvent à la fois par des radiations directes et par l’ingestion ou l’inhalation de matériaux radioactifs.

"Une bombe sale n’est pas une 'arme de destruction massive' mais une 'arme de perturbation massive' qui vise principalement à contaminer et faire peur", résume la Commission de régulation nucléaire américaine (U.S NRC). Le principal danger d’une "bombe sale" provient de l’explosion et non de la radiation. Seules les personnes très proches du site de déflagration seraient exposées à des rayonnements suffisants pour causer une maladie grave immédiate.

Cependant, la poussière et la fumée radioactives peuvent se propager plus loin et présenter un danger pour la santé en cas d’inhalation de la poussière ou d’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés. Les matériaux radioactifs nécessaires à la fabrication d’un tel engin explosif sont utilisés dans les hôpitaux, les établissements de recherche, les sites industriels ou militaires.