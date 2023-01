Guerre en Ukraine : la belle histoire d’un homme qui cachait des compatriotes dans sa cave aménagée

Dans la ville d'Izioum, longtemps occupée par des Russes, un retraité a transformé sa cave en un lieu le plus douillet possible, pour accueillir un maximum de villageois. Depuis la mi-septembre, cette ville de l'est de l'Ukraine, qui comptait 45.000 habitants, a été reprise par les forces ukrainiennes.

Une fois la zone libérée, la cave de ce protecteur s'est vidée mais les souvenirs sont restés gravés à jamais. Aujourd’hui, il raconte comment ils survivaient au quotidien; les moments de tension, de tristesse et de peur, mais aussi les beaux moments d’entraide et de solidarité envers des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés.