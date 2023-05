Guerre en Ukraine : la Belgique veut commencer la formation des pilotes ukrainiens sur les F-16 le plus vite possible

La Belgique veut commencer le plus rapidement possible la formation des pilotes ukrainiens à voler sur des F-16, a indiqué mercredi la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, à l’occasion d’une visite de la base de la Marine néerlandaise de Den Helder.

"Il n’y a pas de timing fixé. Pour le moment, les modalités doivent encore être réglées", a-t-elle expliqué. Parmi les points à déterminer figurent le nombre de pilotes qui seront formés et l’endroit où cette formation se déroulera. "Nous devons aussi regarder quand les pilotes ukrainiens seront disponibles pour être formés. Cela ne peut plus durer trop longtemps. Cela doit avoir lieu le plus vite possible", a ajouté la ministre.

La ministre belge s’est entretenue avec son homologue néerlandaise Kajsa Ollongren qui a souligné l’importance du feu vert américain à l’entraînement des pilotes sur les F-16 ainsi que la complexité de l’opération.

La Belgique a également affiché sa disponibilité à contribuer à l’entretien des F-16 qui seraient utilisés par les Ukrainiens dès lors que la formation aurait eu lieu. En revanche les avions belges ne figurent pas sur la liste des appareils qui pourraient être cédés à l’Ukraine. "Nous avons besoin de nos F-16", a répété Mme Dedonder.