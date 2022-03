Guerre en Ukraine : la Belgique va étudier les demandes d'aide bilatérale de la Pologne

La Belgique va étudier les demandes concrètes d'aide bilatérale en matière d'accueil des réfugiés formulées par la Pologne, a indiqué la ministre belge des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, à l'issue d'une rencontre, mardi après-midi à Varsovie, avec son homologue polonais Zbigniew Rau.

"Au cours de cette réunion, nous avons évoqué les conséquences pratiques de l'afflux des réfugiés ukrainiens - plus d'un million d'entre eux se sont réfugiés en Pologne depuis le début de l'invasion russe, ndlr. Les Polonais ont ouvert leurs frontières, leur coeur, leur maison mais on risque, à un moment donné, d'arriver à un point de saturation potentielle", a expliqué Sophie Wilmès.

Des demandes concrètes d'aide bilatérale en matière d'accueil ont été énoncées et nous allons les étudier

"Pour le moment, la Pologne n'a pas requis d'aide massive particulière. Mais des demandes concrètes d'aide bilatérale en matière d'accueil ont été énoncées et nous allons les étudier", a-t-elle ajouté.

Cette rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères clôturait le voyage en Pologne de Sophie Wilmès et du secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi. Durant ces deux jours, la délégation belge s'est notamment rendue au poste-frontière de Medyka où la mission consulaire mobile belge tente de venir en aide aux derniers Belges coincés en Ukraine et de faciliter l'acheminement des convois humanitaires.