Guerre en Ukraine : la Belgique va entraîner des démineurs ukrainiens sur son sol l'an prochain

Cette contribution belge à la "EU Military Assistance Mission to Ukraine" (EUMAM) permettra à Kiev de neutraliser nombre d'engins explosifs - mais non explosés - qui pullulent dans le pays depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier.

"La Belgique soutient ainsi la résilience et la reconstruction de l'État ukrainien", a-t-on souligné à la Défense.

Les 27 États membres de l'Union européenne ont validé le 17 octobre le lancement de cette mission EUMAM Ukraine, dont le mandat aura une durée initiale de deux ans.

L'objectif est de former environ 15.000 membres des forces de défense ukrainiennes - 12.000 pourront recevoir une formation militaire de base et 2.800 une formation plus spécialisée, selon une source européenne. Les formations seront dispensées sur le territoire des États membres voulant les donner, avec une coordination des initiatives depuis Bruxelles, puisque le quartier général opérationnel y sera installé au sein du Service européen pour l'action extérieure. Un militaire français, le vice-amiral Hervé Bléjean, qui dirige la MPCC (la Capacité militaire de planification et de conduite, qui fait partie de l'État-major de l'UE), sera le commandant de mission.