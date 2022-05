Guerre en Ukraine: la Belgique se félicite des demandes d'adhésion suédoise et finlandaise

Le gouvernement belge s'est félicité mardi des demandes d'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède, résultat d'"un processus démocratique" et "conformes au droit souverain des deux pays de choisir leurs propres dispositifs de sécurité".

La Belgique travaille en étroite collaboration depuis plus de deux décennies avec ces deux pays scandinaves, membres de l'Union européenne, a rappelé le gouvernement dans un communiqué diffusé par la chancellerie du Premier ministre, Alexander De Croo.

"Nous partageons les mêmes valeurs et croyons fermement en l'ordre international fondé sur des règles et en un multilatéralisme efficace. En vertu de la clause d'assistance mutuelle du Traité sur l'Union européenne (article 42.7), nous nous sommes engagés à nous défendre et à nous assister mutuellement par tous les moyens en notre pouvoir en cas d'agression armée sur le territoire d'un État membre", a-t-il ajouté.