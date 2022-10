Guerre en Ukraine : la Belgique s'est abstenue sur le dernier train de sanctions contre la Russie

Alexander De Croo, qui s'est entretenu à Prague avec le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal aux côtés de ses collègues néerlandais et luxembourgeois, avait mis en garde plus tôt dans la semaine contre le risque d'un impact de plus en plus asymétrique des sanctions sur certains États membres. "Les sanctions ont jusqu'à présent très bien fonctionné, mais plus on va loin dans de nouvelles mesures, plus on parle de sanctions qui feront davantage mal à notre économie qu'à l'économie russe", avait-il dit.